 دبلوماسي أمريكي يقوم بجولة أوروبية لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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دبلوماسي أمريكي يقوم بجولة أوروبية لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 10:16 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 10:16 م

يقوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بجولة إلى فرنسا وإيطاليا ، اعتبارا من غد الاثنين ، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الأحد، إن شينكر سيلتقي في باريس بمسئولين من كل من فرنسا وبريطانيا لبحث التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن من المقرر أن يشارك المسئول الأمريكي في إيطاليا في اجتماعات مع ممثلي القوات متعددة الجنسيات
ومع المراقبين الدوليين ، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع المسؤولين الإيطاليين لمناقشة الصراع في ليبيا.

ونوهت المتحدثة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي سيؤكد خلال جولته على دعم الولايات المتحدة للتعاون مع حلفائها وشركائها لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.


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