فريق الأزمات الحكومي في النمسا يبحث تداعيات موجة الطقس السيئ

استمرت موجة الطقس السيئ في النمسا، اليوم الأحد، حيث زاد هطول الأمطار الغزيرة مما تسبب في مشاكل كبيرة في ولاية (كارينثيا العليا) وفي شرق ولاية (تيرول) كما تأثرت أجزاء من جنوب مدينة (سالزبورج).

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع حدوث فيضانات حادة في أجزاء كبيرة من البلاد وأن فريق الأزمات الحكومي يعقد اجتماعات مكثفة لمواجهة تداعيات الأزمة خاصة سحب الكميات الهائلة من المياه المتراكمة.

من جانبه، أوضح ماركوس هودوبنيك مدير الحماية من الكوارث في ولاية (كارينثيا) - في تصريح اليوم - أنه من المتوقع الآن حدوث فيضان مدته 10 إلى 30 ساعة.. مشيرا إلى أنه يجرى العمل على تأمين محطات توليد الطاقة.

وأشار إلى أن الوضع في جميع أنحاء ولاية (كارينثيا) محل متابعة مستمرة، كما يجرى اتصال وثيق مع دولة سلوفينيا المجاورة لتنسيق التدابير المشتركة وتعزيز خدمات الطوارئ.

ولفت إلى أن الوضع في شرق تيرول سيىء للغاية، ويوجد حوالي 2000 أسرة بدون كهرباء منذ أمس السبت، منوها بأن هطول الأمطار الغزير يؤدي باستمرار إلى سقوط الأشجار وفواصل الكابلات.