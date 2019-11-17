العربية: المتظاهرون يسيطرون على مداخل 3 جسور رئيسية في بغداد

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أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد منذ قليل، بتوافد المزيد من المتظاهرين على ساحة التحرير في بغداد.
وأضافت "العربية"، نقلًا عن مراسلها، بأن المتظاهرين قد سيطروا على مداخل 3 جسور رئيسية في بغداد.