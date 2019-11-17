انطلاق الاكتتاب على أسهم أرامكو والنطاق السعري بين 30 و32 ريالا

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انطلق اليوم الأحد الاكتتاب على أسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو".

وذكرت الشركة، في بيان، أن النطاق السعري للسهم الواحد سيكون بين 30 و32 ريالا (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة تسجيل الأوامر، وأن اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد سيكون بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري وهو 32 ريالا.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وتتطلع الشركة لجمع 6ر25 مليار دولار من بيع 5ر1% من إجمالي أسهمها، فيما يعد أكبر طرح أولي في العالم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا يعني أن التقييم الأولي للشركة المملوكة للدولة يتراوح بين 6ر1 و 71ر1 تريليون دولار، أي أقل من الذي كان يستهدفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند 2 تريليون دولار.

ومن المقرر أن تنشر الشركة البيانات النهائية بشأن السعر والتقييم في الخامس من ديسمبر المقبل.