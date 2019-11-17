 ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب المشاركة في بطولة شمال إفريقيا - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2019 7:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

علاء العزب
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 7:24 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 7:27 م

أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل.

وجاء القائمة على النحو التالي:

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك