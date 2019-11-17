ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

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أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل.
وجاء القائمة على النحو التالي: