أصيب 6 طلاب بكلية الآداب بجامعة بني سويف بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة من إحدى المطاعم الشعبية خارج الجامعة بالمحافظة.

البداية فوجئ الطلاب الثلاثة بحالة مغص شديدة وقيء وغثيان أثناء المحاضرة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصص بالمحافظة وسط حالة من الهيجان والزعر بين طلبة الكلية.

وأكد الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب، أن الطلبة أصيبوا بحالة عياء شديدة أثناء المحاضرات وذلك إثر تناولهم وجبة إفطار من أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بالمحافظة خارج الجامعة، وقامت سيارة الإسعاف بنقلهم الى مستشفى بني سويف التخصصي لتلاقى العلاج اللازم الإسعافات الأولية.

وانتقل على الفور المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء بالمحافظة، إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الطلاب الثلاثة، وأمر المحافظ بتوفير الرعاية الصحية اللازمة، حيث تم أخذ عينة بول وبراز ودم من الكلبة لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لمعرفة السبب.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.