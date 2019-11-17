تايوان: تساي تختار رئيس وزراء أسبق لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة معها

أعلنت رئيسة تايوان تساي انج وين، اليوم الأحد، اختيار رئيس الوزراء السابق، لاي تشينج-تي، لخوض الانتخابات الرئاسية على منصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير القادم.

كان لاي تشينج، 60 عاما، قد شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من سبتمبر 2017 حتى يناير 2019.

وقد اتجه رئيس الوزراء السابق، الذي خسر أمام تساي في الانتخابات الأولية للحصول على تشريح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات، إلى أن يمون مساندا لتساي.

وقالت تساي، 63 عاما، في مؤتمر صحفي أثناء تدشين حملتها الانتخابية رسميا في مقر حملتها الانتخابية الوطنية في تايبيه "المنافسة تجعلنا أقوى. مزيد من التعاون بيننا يجعل فريقنا الأفضل".

وقال لاي إن قيمة الديمقراطية التي حازت عليها تايوان بصعوبة ذات قيمة خاصة في ظل استمرار المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج.

وأضاف: "أعرف واجباتي، وهي أن أكون عضو فريق خلال أسوأ الأوقات من أجل الحفاظ بصورة مشتركة على تايوان، وأن أظهر أنوار الديمقراطية ليس فقط لترشد هونج كونج ولكن لتضىء العالم أجمع".

وقد جرى اختيار هان كو يو، عمدة مدينة كاوهسيونج، لتمثيل الحزب القومي المؤيد للصين، في الانتخابات الرئاسية.

واختار هان، 62 عاما، رئيس الوزراء السابق تشانج سان شينج لخوض الانتخابات معه. وكان سان تشينج، 65 عاما، قد شغل منصب رئيس وزراء مؤقتا في الفترة من يناير حتى 20 مايو 2016.

ويشار إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم تساي خلال الأسابيع الأخيرة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 11 يناير 2020.