 بريطانيا توجه تهمة الإرهاب لأحد عناصر داعش المرحلين من تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا توجه تهمة الإرهاب لأحد عناصر داعش المرحلين من تركيا

علم بريطانيا
علم بريطانيا
أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:53 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:53 م

وجهت الشرطة البريطانية اتهاما رسميا لأحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المرحلين من تركيا بالضلوع في الإعداد لهجمات إرهابية.

حسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز بالعربية دون المزيد من التفاصيل.

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