بريطانيا توجه تهمة الإرهاب لأحد عناصر داعش المرحلين من تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت الشرطة البريطانية اتهاما رسميا لأحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المرحلين من تركيا بالضلوع في الإعداد لهجمات إرهابية.

حسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز بالعربية دون المزيد من التفاصيل.