بريطانيا توجه تهمة الإرهاب لأحد عناصر داعش المرحلين من تركيا

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وجهت الشرطة البريطانية اتهاما رسميا لأحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المرحلين من تركيا بالضلوع في الإعداد لهجمات إرهابية.
حسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز بالعربية دون المزيد من التفاصيل.