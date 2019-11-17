بركان جبل ميرابي في إندونيسيا يطلق الرماد لارتفاع 1000 متر

أعلن مسؤول في إندونيسيا، أن بركان جبل ميرابي النشط ثار صباح اليوم الأحد، حيث أطلق أعمدة من الرماد وصل ارتفاعها إلى 1000 متر في السماء.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، في بيان، إن ثوران البركان وقع الساعة 10:46 صباحا، واستمر لمدة 155 ثانية.

وأفاد ويبوو بأن سحابة الرماد الناتجة عن الثوران انطلقت ناحية الغرب، حيث نثرت طبقة رقيقة من الرماد على بعض أجزاء من قرية بانوبيرو دوكون الواقعة على جانب الجبل.

وقال: "لا تزال المنطقة الواقعة داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول فوهة البركان منطقة استبعاد. ويُنصح السكان بالبقاء حذرين من مخاطر الرماد البركاني والسحب الساخنة والثوران الانفجاري".

يشار إلى أن آخر ثوران قاتل لبركان جبل ميرابي كان في أكتوبر عام 2016، عندما أسفر عن مقتل أكثر من 340 شخصا ونزوح أكثر من 60 ألف شخص. ويعد ميرابي واحدا من نحو 127 بركانا نشطا في أنحاء الأرخبيل الإندونيسي.