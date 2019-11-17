متحف تيت للفنون في بريطانيا يجمع روائع البريطاني أوبري بيردسلي

لا يزال المبدع البريطانى "أوبرى بيردسلى"، رائد فن الحبر المصقول الذي ظل شائعا على البطاقات البريدية والملصقات بعد مرور 120 عاما على وفاته بعد حياة قصيرة.. فقد تمكن "متحف تيت للفنون" من جمع إبداعات الرسام البريطانى والتى استخدم فيها العديد من التقنيات الفنية والخدع خاصة فى مجال الجرافيك لعرضها فى معرض فنى ضخم العام القادم.

وسيتم عرض خمسة من الرسوم التوضيحية الأصلية للفنان لقصيدة ألكساندر بوب "اغتصاب القفل" التى نفذها الفنان في عام 1897، كجزء من أكبر عرض لأعماله في بريطانيا منذ أكثر من 50 عامًا.

وقالت "كارولين كوربو بارسونز" أمينة المعرض إن رسومات "أوبرى بيردسلى" تعتبر رسومات توضيحية مذهلة بالأبيض والأسود للقصيدة الساخرة من بين أرقى أعماله وتُظهر أنه كان قادرًا على التفاصيل الدقيقة بقدر ما يتميز بالبساطة الأنيقة، مشيرة إلى أن "بيردسلي" ذاته لم يتمكن من رؤية أي منهم معلقًا في معرض.

وولد بيردسلي في برايتون عام 1872، وتوفي متأثراً بالسل في سن الخامسة والعشرين.