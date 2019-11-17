كوريا الجنوبية الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في علاج السرطان

كشفت بيانات طبية صدرت اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء الرئيسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في علاج مرض السرطان.

وقال تقرير الصحة لعام 2019 الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومقرها باريس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - : "إن كوريا هي رابع أكبر دولة اقتصاديا في آسيا تتمتع بأعلى معدل بقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لمرضى سرطان القولون والمستقيم من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة".

وكشف معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان، وهو مقياس رئيسي لتقييم فعالية علاج السرطان، أن معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بأورام خبيثة في القولون والمستقيم بلغ 71.8 %، وسجل نسبة مشابهة لسرطان المستقيم والمعدة تصل إلى 71.1 % و68.9% على التوالي.

كما كشفت النتائج المستندة إلى المعلومات التي تم جمعها في عام 2017، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثالثة في معدل الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25.1 %، وبلغ متوسط ​​عدد حالات سرطان الدم الليمفاوي المزمن 84.4%، وهي نسبة أعلى بقليل من 83.7% في جميع الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بمعدل الاستشفاء من مختلف الأمراض المزمنة، مثل الربو والسكري، فقد تلقى الكوريون الجنوبيون عمومًا رعاية أفضل من غيرهم، حسبما ذكر التقرير.