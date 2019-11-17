الكشف على 1210 مواطنين في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1210 في قافلة طبية مجانية بقرية 30 بصار مركز بلقاس خلال يومين.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 13مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 8 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ140حالة، وإجراء 254 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 102 من أمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية في أماكن اقامتهم.

من جانبه، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة التي استمرت على مدار يومي 15 ،16 نوفمبر الجاري، ضمت 9 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 28 ندوة تثقيفية.