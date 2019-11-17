وزير فرنسي يشير لاحتمال بيع حصة في انرجي للغاز خلال أشهر

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد إن الحكومة قد تبيع حصة في مرفق الغاز الطبيعي "انرجي إس أيه" في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال لومير في مقابلة مع قناة "بي إف إم" التليفزيونية عندما سئل عن الخصخصة إن "انرجي من بين الاحتمالات"، مضيفا أنه "قد يكون في غضون أشهر قليلة وليس قبل نهاية العام، لكن الإمكانية متاحة وسوف نستخدمها في الوقت المناسب".

وتستحوذ الدولة الفرنسية على حصة مباشرة تبلغ 24 بالمئة في الشركة التي تدير أيضا محطات نووية في بلجيكا وسدودا تولد طاقة كهرومائية.

وبدأت الحكومة توجها للخصخصة مع أول تداول لسهم شركة فرانسيس دي جو لليانصيب خلال الأسبوع المقبل في إطار عملية طرح عام أولي يمكن أن يدر مبلغا كبيرا للحكومة بقيمة 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار).

ووصف لومير العملية بأنهاه "نجاح وشيك".

وكانت خطة الدولة لبيع حصة في شركة أيروبورت دو باري لتشغيل مطار باريس قد تأجلت في استفتاء. وقال لومير إن قرارا سيتم اتخاذه بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدما في عملية البيع تلك عندما تنتهي العملية.

كما استهدف الوزير أكثر السيارات تسببا في التلوث في الشوارع الفرنسية بما في ذلك السيارات الرياضية الفارهة، قائلا إنها ستتعرض لجزاءات أعلى من أجل محاربة التغير المناخي.

وقال لومير في المقابلة،التي اوردتها وكالة بلومبرج، إنه "يجب أن يتم إلغاء السقف على جزاءات انبعاثات الكربون". كما دعا الوزير الفرنسي إلى تنظيم حملات إعلانية بشأن التأثير السلبي لبعض السيارات على ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.