انتقادات للحوار «الجرئ» الذي أدلى به الأمير اندور بشأن علاقته بجيفري ابساتين

انتقدت وسائل إعلام ومعلقون في بريطانيا اليوم الأحد الحوار" الجرئ" الذي ناقش فيه الأمير اندرو الاتهامات بشأن صلته برجل الأعمال المنتحر والمتهم بارتكاب جرائم جنسية جيفري ابساتين.

وكانت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" قد أذاعت حوارا مع الأمير اندرو "59 عاما" في برنامج " 60 دقيقة" في وقت متأخر من أمس السبت، حيث جرى سؤاله بشأن اتهامات سيدة له بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه وهى مراهقة كانت " محتجزة لأغراض جنسية" من جانب ابستاين.

وقال اندور إنه " لا يتذكر" مقابلة فيرجينيا روبرت- التي تحمل الآن اسم فيرجينيا جيوفري- التي تقول إنها أجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو عندما كان عمرها 17 عاما.

وكتبت صحيفة ميل البريطانية في صفحتها الأولى اليوم أن اندور لم يقل" أي كلمة تدل على تأنيب الضمير" في الحوار الذي ظهر فيه اندرو " مرتبكا" أمام المشاهدين.

وقال محامي المشاهير مارك ستيفنز لصحيفة ذا جارديان إن استراتيجية اندرو "تجدي نفعا فقط إذا كان لديك إجابة كاملة لكل سؤال محتمل، والحوار شهد الكثير من النهايات المفتوحة".