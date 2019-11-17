الولايات المتحدة تمنع وزير داخلية كوبا من دخول أراضيها

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت، حظرا على دخول وزير الداخلية الكوبي خوليو سيزار جانداريلا بيرميجو وأولاده إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن تغريده لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كتب فيها:" إنه في عهد خوليو سيزار جانداريلا بيرميجو، تورطت وزارة الداخلية الكوبية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا، واعتقلت تعسفيا آلاف المواطنين الكوبيين، واحتجزت أكثر من 100 سجين سياسي بشكل غير قانوني. واليوم نحن نحمله المسؤولية.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أن وزارة الداخلية الكوبية "مسؤولة عن اعتقال واحتجاز آلاف المواطنين الكوبيين تعسفيا واحتجاز أكثر من 100 سجين سياسي في كوبا"، مضيفًا أن "مسؤولي الوزارة أشرفوا على تعذيب المعارضين السياسيين والمحتجزين والسجناء، وكذلك قتل بعض هؤلاء الأفراد على أيدي الشرطة وقوات الأمن".