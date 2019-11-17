ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للبضائع العامة والحاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادرته سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة أما إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصلت إلى 22 سفينة .. حسبما أفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم الأحد.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3637 طن فوسفات و3950 طن يوريا و11 ألفا و650 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 604 أطنان أوناش و3400 طن قمح و8958 طن خردة و20 ألفا و456 طن ذرة و1416 طن فول و2104 أطنان فول صويا و14 طن بسلة و4309 أطنان حديد.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 313 حاوية مكافئة شملت 318 حاوية الوارد مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1371 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175 ألفا و11 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65 ألفا و544 طنا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2689 طن قمح في حين غادرت 857 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 82 ألفا و926 من البضائع العامة منها 93 سيارة نقل محملة بـ 4673 طن قمح.