 رئيس الوزراء الكويتي ووزيرة خارجية سيراليون يبحثان العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الكويتي ووزيرة خارجية سيراليون يبحثان العلاقات الثنائية

جابر المبارك
جابر المبارك
أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:08 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:08 م

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بسيراليون نبيلة تونس، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح - تعزيز التعاون المشترك بينهما، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وزيرة خارجية سيراليون تحيات الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتهنئته بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها.


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