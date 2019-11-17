 الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التليفزيون في موسكو - بوابة الشروق
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الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التليفزيون في موسكو

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:32 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:32 م

أفادت فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الأمن الروسية تتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو، وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها منذ قليل.

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