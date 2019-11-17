الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التليفزيون في موسكو

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أفادت فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الأمن الروسية تتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو، وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها منذ قليل.