الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التليفزيون في موسكو

أفادت فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الأمن الروسية تتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو، وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها منذ قليل.