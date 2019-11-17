وزيرا دفاع كوريا الجنوبية ونيوزيلندا يبحثان مجهودات السلام في شبه الجزيرة الكورية

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بحث وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو والنيوزيلندي رون مارك اليوم الأحد، مجهودات السلام الجارية في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الدفاعي الثنائي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوزيرين عقدا لقاءً ثنائيًا في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش محادثات متعددة الجنسيات، شاركت فيها الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وخلال المحادثات، طلب وزير الدفاع الكوري الجنوبي الدعم النيوزيلندي المستمر للمجهودات الجارية لاستعادة الحوار مع كوريا الشمالية وتعزيز سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

من ناحيته، قال وزير الدفاع النيوزيلندي إن بلاده - جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي - ستدعم مجهودات كوريا الجنوبية لتحقيق السلام.

ووافق وزيرا الدفاع على العمل عن كثب معًا لتعزيز التعاون الدفاعي في عدة مجالات بما يشمل صناعة الأسلحة وتبادل الخبراء.