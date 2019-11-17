مظاهرات واعتصامات مفتوحة للطلبة وكوادر التدريس بالنجف العرقية

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أعلن الطلبة والكوادر التدريسية والمهنية في المدارس بدوائر النجف بالعراق دخولهم اليوم الأحد، في مظاهرات واعتصامات مفتوحة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية اليوم أن قائد شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني قد عقد اجتماعا مع مدراء القطاعات المكلفين بحماية المتظاهرين ، تم خلاله مناقشة الخطط الأمنية الخاصة بحماية ساحة المظاهرات والاعتصامات وتوجيه الجميع بحماية التظاهرات في كل أنحاء المحافظة وتشديد الإجراءات الأمنية.

وقال الحسيني: إن أمن وسلامة المتظاهرين هو همنا الأول، وواجبنا الوطني والإنساني حمايتهم بأرواحنا ودمائنا، وتوفير الأجواء الآمنة للمتظاهرين السلميين للتعبير عن حقوقهم وآرائهم بكل حرية".