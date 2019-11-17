«عمومية الفنادق»: نستهدف النهوض بمستوى الخدمة لرفع متوسط الدخل السياحي لمصر

وافقت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، اليوم الأحد، على الموازنة المالية والحساب الختامي للغرفة لعام 2018/2019.

واستعرضت "الجمعية" الخطط المدرجة من أجل النهوض بمستوى الخدمة بالفنادق وما يتبعه من ارتفاع متوسط الدخل السياحي لمصر؛ فضلًا عن استحداث وتطوير أنماط سياحية جديدة مثل السياحة الاستشفائية والبيئية.

وناقشت خطط زيادة المناطق السياحية الجاذبة لحركة السياحة؛ وذلك من خلال تطوير البنية التحتية من طرق وإقامة فنادق متطابقة مع البيئة المحيطة بالفنادق؛ فضلًا عن منح التسهيلات للفنادق المقامة في المناطق الجديدة من حيث منح إعفاءات ضريبية و مد البنية الأساسية من طرق و كهرباء و مياة و صرف صحي.

وأكدت غرفة المنشآت الفندقية أن صناعة الفنادق تعد العصب الهام لصناعة السياحة، حيث أنها تمثل 80% من مكوناتها.

وحرص مجلس الإدارة المنتخب لهذه الدورة على الارتقاء بمستوى الخدمة من خلال رفع قدرات العاملين بالفنادق بتنظيم دورات تدريبية تغطي مجالات مختلفة متعلقة بسلامة الغذاء وخدمة الغرف والمكاتب الأمامية.

وأوضحت أنه تم تطبيق النجمة الخضراء الذي تم تصميم البرنامج لتتناسب مع طبيعة المناخ بمصر و تضاريسها، وعدد الفنادق الحاصلة على شهادة برنامج النجمة الخضراء، والتي يبلغ 79 فندقًا في 15 مدينة سياحية تحتوي على ما يقرب من 22000 غرفة فندقية بما يعادل 10% من إجمالي عدد الطاقة الفندقية بمصر.

كما تم التعاقد مع شركة preverisk لمراجعة إجراءات المعايير الصحية و سلامة الغذاء بالفنادق العائمة.