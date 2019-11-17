 الدانمارك: تجميد الخدمات القنصلية لمن كانوا ينتمون الى تنظيم داعش الارهابي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدانمارك: تجميد الخدمات القنصلية لمن كانوا ينتمون الى تنظيم داعش الارهابي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:51 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:51 م

أعلن وزير الخارجية الدانماركى جيبه كوفود ، اليوم الأحد ، أن بلاده تعتزم تجميد الخدمات القنصلية لمواطنيها الذين يسافرون للخارج للقتال فى صفوف التنظيمات المتطرفة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوربية ، فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ، أن وزير الخارجية الدانماركي أوضح ، فى تدوينة على موقع (تويتر) ، أن بلاده ليست مدينة بشىء للمواطنين الذين يسافرون للعراق أو سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش الارهابى.

وتأتى تصريحات وزير الخارجية الدانماركى في أعقاب اعلان تركيا منذ أيام قلائل البدء فى ترحيل المتطرفين الأجانب من أراضيها ومن بينهم من يحملون جنسيات أوروبية ، والذين قاتلوا الى جانب تنظيم داعش الارهابى فى شمال سوريا.

وتفيد تقارير المجلس الأوروبى للشئون الخارجية إلى وجود ألفى أجنبى من بين المحتجزين ، علاوة على أحد عشر ألف من النساء والأطفال.

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