رئيس الأركان الإماراتي يلتقي نظيريه الأردني والإيطالي في معرض دبي الدولي للطيران

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التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، اليوم الأحد، كلا على حدة اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني والفريق أول طيار إينزو فيتشارلي رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران التي تقام في مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنترال".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم خلال اللقائين استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وكل من الأردن وإيطاليا وجوانب تعزيزها وتطويرها؛ بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى مناقشة الشئون ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية.

وتبادل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الأحاديث حول أهمية انعقاد معرض دبي الدولي للطيران، باعتباره حدثا عسكريا عالميا، يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة لأنظمة الطيران.

وأشاد المسئولان العسكريان بحسن إدارة وتنظيم المعرض، وما يشهده من إقبال متواصل يبرهن على نجاح دولة الإمارات وريادتها في صناعة المعارض.