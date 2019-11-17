إغلاق متاحف ومزارات سياحية في إيطاليا بسبب الفيضانات

ضربت الفيضانات الناجمة عن المد والجزر اليوم الأحد عددا من المدن الإيطالية أبرزها فينيسيا وبيزا وفلورنسا ما تسبب في إغلاق متاحف ومزارات أمام السياح بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن معظم المتاجر والمتاحف أغلقت أبوابها بمدينة "فينسيا"، إلا أن السياح واصلوا التدفق لتصوير معالم المدينة، مضيفة أنه تم نشر أكثر من 280 متطوعا بالحماية المدنية لتقديم المساعدة.

وتابعت الشبكة أنه تم استخدام الأكياس الرملية بمدينة "بيزا" على جانبي نهر "أرنو" فيما بلغت مياه الأمطار مستويات مرتفعة وبلغت سرعة الرياح 76 كيلو متراً في الساعة.

كما قامت السلطات بإجلاء مئات السكان عقب انقطاع خدمات الكهرباء بعدة مناطق من البلاد جراء الأمطار والفيضانات، إلى جانب سقوط عشرات الأشجار بالعاصمة روما ما تسبب في إصابة شخص وتدمير عدد من السيارات.