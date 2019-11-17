المخرج مجدي أحمد علي يعود للسينما بفيلم «2 طلعت حرب»

أعلن المخرج مجدي أحمد علي، عن عودته للسينما بفيلم «2 طلعت حرب»، وذلك بعد «مولانا» آخر أعماله السينمائية، وأكد أنه انتهى من أول يوم تصوير للفيلم.

«2 طلعت حرب» يشارك في بطولته حسين فهمي، وسمير صبري، ودلال عبدالعزيز، وأحمد وفيق، وياسمين الخطيب، ومحمود قابيل، وعبير صبري، وشيري عادل، ومنة فضالي، وأحمد مجدي، وهو من تأليف هنزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، ومدير التصوير محسن أحمد.

«2 طلعت حرب» تدور أغلب أحداثه في ستينات القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في عمارة رقم 2 بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

يذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي، السينمائية فيلم «مولانا» المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إبراهيم عيسى، وهو من بطولة عمرو سعد، ودرة، وفرح يوسف، ومحمد سليمان، وأحمد مجدي.

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