منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة جزر القمر بالتصفيات الإفريقية

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اختتم منتخب مصر تدريباته اليوم الأحد، بجزر القمر استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأقيم المران لمدة ساعة على الملعب المستضيف للمباراة وجاء خفيفا بهدف التعرف على أرضيته قبل المباراة المقرر لها الثالثة عصر الاثنين بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.

وشارك لاعبو المنتخب في التدريب تحت قيادة حسام البدري وجهازه المعاون وشهد روحا معنويا عالية ورغبة من اللاعبين للمشاركة في المباراة وتحقيق الفوز وتصدر قمة المجموعة.

وكان المنتخب قد تعادل في أولى مبارياته بالتصفيات الإفريقية أمام كينيا بهدف لكل فريق والتي أقيمت يوم الخميس الماضي.