مقتل متظاهر إيراني وإصابة 3 آخرين خلال الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار البنزين

أفادت مصادر إيرانية معارضة اليوم الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في أصفهان.

وعلى الصعيد ذاته .. قدم نائب في البرلمان عن مدينة بوكان الإيرانية استقالته احتجاجا على رفع أسعار البنزين..حسبما ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم".

وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات منذ منتصف ليل الخميس/الجمعة وحتى اليوم ؛ وذلك بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.

وامتدت الاحتجاجات اليوم لتشمل عشرات المدن والبلدات مع إغلاق سائقي دراجات بخارية طرقا سريعة في مدن رئيسية ؛ ما أثار زحمة سير خانقة..كما هاجم آخرون ممتلكات عامة فيما أوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا في مدينة /يزد/ وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات احتجاجا على رفع أسعار البنزين.

ورغم الاحتجاجات، فقد أكدت السلطات الإيرانية الثلاث ـ خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى ـ ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، ودعت جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح كما أكد نائب رئيس السلطة القضائية على أن أجهزة القضاء ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، وأصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 15 ألف ريال (0.45 دولار)، و سعر البنزين العادي غير المدعوم 30 ألف ريال (0.90 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 35 ألف ريال (1.05 دولار).