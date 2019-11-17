سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالعريش

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء عن سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومن الميادين العامة بمدينة العريش .

وأكد المهندس سعيد بدة ، رئيس مجلس إدارة الشركة ، والعضو المنتدب ، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، أنه فور سقوط الأمطار وتكوين تجمعات المياه فى الشوارع والميادين بمدينة العريش ، تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح ، و3 سيارات نافوري ، و4 ماكينات "دويتس " لشفط المياه.

وأضاف أنه تم سحب 140 ألف متر مكعب من مياه الأمطار ، إلى جانب أعمال الصرف الصحي ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الشركة في العريش لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

ولفت إلى استمرار غرفة العمليات بالشركة في تلقي بلاغات المواطنين عن أية تجمعات مياه للعمل على إزالتها ، إلى جانب استمرار عمل الشركة في باقي مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن.