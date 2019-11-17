«صندوق مكافحة الإدمان»: ارتفاع تعاطي المخدرات بين الموظفين غير صحيح

• أحمد حرك: عالجنا 25 ألف موظف.. وتلقينا 50 ألف طلب استشارة



شهد اجتماع لجنة القوى العاملة في البرلمان، اليوم، تصريحات لافتة أطلقها حسن أحمد حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، حول الأرقام المتعلقة بحملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة مؤخرا، حيث قال إنها تثبت عكس ما يشاع في المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين، وذلك بعد ثبوت تعاطي 2% منهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، الذي يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها".

وقال إن الحملة -التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء، عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر- تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ140 ألفا، وإن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن 1000 موظف يوميا.

وردا على اعتراض بعض نواب اللجنة على عقوبة الفصل للموظف حال ثبت تعاطيه وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي، كاشفا عن معالجة 25 ألف موظف وتلقي 50 ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم أمر يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والسكك الحديدية.

وأضاف أنه "بالنسبة للإنتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم، يتم الفصل الفوري حال ثبوت التعاطي وبعد تنفيذه لـ4 أو 5 عاملين قل عدد من ثبت تعاطيهم لـ1 أو 2، وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية اللائحة التنفيذية تنقل في المرة الأولى لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين لـ6 أشهر، ويعاد التحليل لـ4 أو 5 مرات أخرى وتكون آخر مرحلة الفصل".

وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات في الأماكن الحكومية أو يقوم بالتنكيل للموظفين لأنه ليس له علاقة بأي وزارة بل عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على موقع "فيسبوك" بها 2 مليون مشترك، تقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوي على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسئولا عن خفض الطلب على المخدرات.