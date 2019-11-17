 انقطاع شبه كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وسط استمرار الاحتجاجات - بوابة الشروق
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انقطاع شبه كامل للإنترنت في جميع أنحاء إيران وسط استمرار الاحتجاجات

أرشيفية
أرشيفية
طهران - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:41 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:41 ص

تعرضت إيران لانقطاع شبه كامل لخدمة الانترنت في جميع أنحاء البلاد وسط استمرار الاحتجاجات مساء يوم السبت.

جاء ذلك وفقا لتأكيد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في طهران، مشيرا إلى أنه ليس هناك رد فعل رسمي من الحكومة.

وقالت خدمة" نتبلوكس" غير الحكومية في بيان "إيران وسط إنقطاع وطني شبه كلي للإنترنت اعتبارا من الساعة 1845 بالتوقيت المحلي يوم السبت (1515 بتوقيت جرينتش)."

وذكرت نتبلوكس"لقد أظهرت بيانات الشبكة خلال الوقت الفعلي أن الاتصال قد انخفض إلى 7 بالمئة فقط من المستويات العادية بعد اثني عشر ساعة من الانقطاع التدريجي للشبكة مع استمرار الاحتجاجات العامة في جميع أنحاء البلاد".

يشار إلى أن مجموعة نتبلوكس هي من منظمات المجتمع المدني وتتعامل مع الحقوق الرقمية والأمن السيبراني وإدارة الإنترنت وتقول إنها تسعى إلى "مستقبل رقمي مفتوح وشامل للجميع".


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