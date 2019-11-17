 رواندا والصين تبحثان تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رواندا والصين تبحثان تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية الثنائية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 10:11 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 10:11 ص

بحث وزير الدفاع الرواندي الميجور جنرال ألبرت مورسيرا، اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى رواندا "راو هونجوى"، تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين.

وأعرب وزير الدفاع الرواندي - في تصريح له عقب الاجتماع - عن إعجابه بالإنجازات التي حققتها الصين خلال السنوات الأخيرة في مجال التنمية .. مؤكدا اهتمام بلاده الكبير بتعزيز علاقات التعاون الودية مع الصين ورفع مستوى العلاقات العسكرية الثنائية.

وشدد على تقدير رواندا للدعم الذي قدمته الصين لها في مجالات التنمية، بما في ذلك الشئون العسكرية خلال الأعوام الماضية.

من جانبه، قال السفير الصيني إن العلاقات العسكرية والثنائية بين الصين ورواندا تعتبر في أفضل حالاتها حاليا .. مشيرا إلى أن علاقات التعاون بين البلدين تشهد ازدهارا في كل المجالات وعلى كافة المستويات.

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