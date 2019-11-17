مدرب إنجلترا بعد الفوز على كوسوفو برباعية نظيفة: كانت مباراة متكافئة

أعرب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم عن سعادته بفوز فريقه 4 / صفر على مضيفه منتخب كوسوفو اليوم الأحد في ختام مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وخاض المنتخب الإنجليزي المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن تأهله للبطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، منذ الجولة الماضية، حيث واصل تربعه على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، متفوقا بفارق سبع نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه منتخب التشيك، الذي صعد برفقته للنهائيات التي ستجرى صيف العام المقبل.

وقال ساوثجيت في تصريحات عقب اللقاء "أعتقد أنها كانت مباراة متكافئة، وكانت اختبارا جيدا لنا حقا، كان الملعب صعبا للغاية".

أضاف ساوثجيت "كنا بحاجة للعب بشكل أكثر صرامة، كان هذا نوعا من التحدي الذي كنت سعيدا جدا به".

وتابع المدرب الإنجليزي "في النهاية، كانت هجماتنا المرتدة بلا رحمة".

وشدد ساوثجيت على أنه مازال هناك الكثير من التحسن في أداء المنتخب الإنجليزي في المستقبل، حيث قال "مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

وأوضح مدرب منتخب إنجلترا "لا يمكنني لوم للاعبين على ما قدموه خلال تلك التصفيات، لقد اتسم أدائهم بالشراسة حقا".

وبعد تسجيله أربعة أهداف في لقاء اليوم، رفع منتخب إنجلترا رصيده التهديفي في التصفيات إلى 36 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف على أقرب ملاحقيه منتخب بلجيكا، الذي لا تزال لديه مباراة أمام ضيفه منتخب قبرص يوم الثلاثاء القادم ضمن فعاليات المجموعة التاسعة.