ضبط تشكيل عصابي اختطف موظفا بالمعاش لطلب فدية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي اختطف موظفا بالمعاش في الشرقية؛ بدافع الحصول على مبلغ مالي من أهليته نظير إطلاق سراحه.

ورد بلاغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بغياب شقيقه "موظف بالمعاش" عن منزله عقب خروجه بسيارته "ملاكي"، وتلقيه اتصالا هاتفيا من المتغيب "من هاتف محمول حدد رقمه" طلب خلاله 300 ألف جنيه لخلافات مالية بينه وآخرين، واتهام المبلغ لنجل عمتهما "تاجر أراضي" باحتجاز شقيقه لخلافات مالية بينهما، وعثور وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية على سيارة المتغيب بدائرة المركز وبداخل صندوق السيارة "المُتغيب" مصاب بجرح قطعي في الأنف، وبسؤاله قرر أنه تم اختطافه عقب خروجه من منزله بالسيارة خاصته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومشاركة مباحث مديريتي أمن الإسماعيلية والشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب، بدافع مساومة أهلية المجني عليه والتحصل منهم على مبلغ مالي "فدية" نظير إطلاق سراحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.