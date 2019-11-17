محافظ بورسعيد يفتتح مدرسة الرسالة الحديثة الخاصة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مدرسة الرسالة الحديثة الخاصة، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وقيادات التعليم.

وتفقد المحافظ بعض الحجرات الدراسية بالمدرسة، والتي تشمل 10 قاعات لمرحلة رياض الأطفال، و23 فصلا دراسيا ما بين المرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك على مساحة إجمالية 2500 متر مربع، كما تفقد مرافق المدرسة من قاعة السينما والمسرح والمسجد والصالات الرياضية ومعامل الحاسب الآلي والمكتبة.

وأكد الغضبان أن محافظة بورسعيد حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، مشيرا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها، مشيدا بدور رجال الأعمال الذين يساهمون في دعم العملية التعليمية.

ومن جانبه، صرح الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بأن المدرسة تستوعب 693 طالبا في المرحلة الابتدائية عربي ولغات، كما تستوعب 346 طفلا بمرحلة رياض الأطفال عربي ولغات، ويعمل بها 90 معلما بجميع المراحل، موجها الشكر لمؤسسي المدرسة ولطاقم إدارتها بقيادة عبير نصر الدين مدير المدرسة.