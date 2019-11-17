مدير مشروع المزارع الإفريقية: الجدوى الاقتصادية موجودة وأرباح القمح تخطت 80%

قال مدير مشروع المزارع الإفريقية بوزارة الزراعة، ماهر مغربي، إن هذا النوع من المشروعات بدأته مصر منذ حدوث مجاعة النيجر في النصف الثاني من التسعينات، لافتا إلى أول مبادرة للزراعة في إفريقيا كانت سنة 1998.

وأوضح مغربي -خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب- تأثر هذا المشروع وتوقفه عقب الثورة ودخول لاعبين من خارج القارة الإفريقية، بينما عاد بقوة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف مغربي أن الجدوى الاقتصادية موجودة لكثير من المزارع، مشيرا إلى أن زراعة القمح تعدت أرباحها 70 و80% من الهكتار.

ولفت إلى العمل في 5 أو 6 مزارع جديدة خلال الـ5 سنوات الماضية، وقال: "في حين استمرينا 14 سنة في 3 مزارع فقط".

واستعرض وجود طلبات وعروض من دول لبدء إنشاء مزارع بها، لافتا إلى بدء العمل على إنشاء مزرعة سمكية في الجزائر، ومزرعة في مالاوي وزيمبابوي.

كما أوضح مغربي بدء العمل على مزرعة إنتاج حيواني في أوغندا منذ 3 شهور؛ مما يساعد على تنوع مصادر اللحوم وتوفيرها بأسعار مناسبة.