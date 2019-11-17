أردوغان يعلن استمرار أسعار الفائدة في الانخفاض

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستواصل الانخفاض، وتفاخر مجددا بأن قراره بإقالة محافظ البنك المركزي سمح بانخفاض حاد في تكاليف الاقتراض منذ يوليو.

وصرح أردوغان في خطاب متلفز في اسطنبول أمس السبت "مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، انخفضت أسعار الفائدة إلى 5ر13 % وستنخفض أسعار الفائدة أكثر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج .

وخفض محافظ البنك المركزي مراد أويصال أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ أن عينه أردوغان في يوليو، مما جعل التيسير التراكمي خلال فترة توليه المنصب يصل إلى 10 نقاط مئوية.

وبلغ سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، وهو معدل التمويل الرئيسي للبنك المركزي، 14 % اعتبارا من 24 أكتوبر.

وبعد أحدث تخفيض لسعر الفائدة في أكتوبر، قال أردوغان إن لديه "صديق جديد" في البنك المركزي.

كما أشار أردوغان إلى أن التضخم سيكون دون 10 % خلال 2020 وأن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض منذ سبتمبر.

وارتفع معدل البطالة إلى 14 % في شهر أغسطس، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 27 %.