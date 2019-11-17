الإعلان عن فوز وزير الدفاع السابق في سيريلانكا برئاسة البلاد

أعلن رئيس لجنة الانتخابات في سريلانكا ، ماهيندا ديشابريا ، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس السبت، والتي أظهرت فوز وزير الدفاع "السابق " جوتابايا راجاباكسا ، بحصوله على نسبة 52.25% من أصوات الناخبين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن راجاباكسا حصل على تأييد 6.9 مليون من أصوات الناخبين، حيث تغلب على منافسه الرئيسي وزير الإسكان ، ساجيث بريماداسا ، بأكثر من 1.3 مليون صوت.

وفي سياق متصل ، أقر بريماداسا ، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا احترامه قرار الشعب الذي صوت لصالح راجاباكسا - الذي شغل منصب وزير الدفاع في حقبة الحرب الأهلية التي شهدتها سيريلانكا.

وكان راجاباكسا قد تعهد - خلال حملته الانتخابية - باستعادة الأمن إلى البلاد - التي لا زالت تتعافى من هجمات "عيد الفصح " التي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها ، والتي أودت بحياة 269 شخصا.

وفي خطاب له - عقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات - ظهر الرئيس المنتخب جوتابايا راجاباكسا، محاولا تهدئة مخاوف الأقليات في البلاد - أكد أنه يدرك تماما أنه رئيس لكل المواطنين ، ليس من صوتوا لأجله فقط، بل ومن لم يصوتوا له أيضا.

وقال إنه يعي تماما أنه يتحتم عليه خدمة جميع السريلانكيين ، بغض النظر عن العرق أو الدين.

يذكر أن راجاباكسا قد ركز رسالته - خلال حملته الانتخابية - على الغالبية السنهالية البوذية من السكان الذين يشكلون نحو 70% من مواطني البلاد، تليها أقلية التاميل الهندوسية التي تمثل 12.6% من السكان ، فيما يشكل المسلمون نسبة 10%، ويشكل المسيحيون نسبة 8% من مواطني سيريلانكا.