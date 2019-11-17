دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية

ذكرت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم الأحد أن دوي انفجار سُمع بالقرب من المنطقة الخضراء بوسط بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني، لم تكشف عن هويته، أن الانفجار "عبارة عن صاروخ سقط في نهر دجلة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.