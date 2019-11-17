مصدر أمني عراقي: اختطاف 3 محاميين في محافظتي بغداد وميسان

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، باختطاف ثلاثة محاميين في محافظتي بغداد وميسان.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية عن المصدر قوله: "إنه تم اختطاف المحامي والناشط المدني عبد الكريم العميري يوم الخميس الماضي ضمن منطقة البلديات في بغداد، بالإضافة إلى المحامي والناشط علي الساعدي الأسبوع الماضي من منزله ضمن منطقة الثعالبة، فضلا عن اختطاف المحامي والناشط علي جاسب حطاب ضمن مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من 3 أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام"، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فسادا في البلاد منذ 16 عاما.

ويواجه المحتجون في العراق يوميا محاولات القوات الأمنية لصدهم، وخرج الآلاف في وقت سابق اليوم إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطين إلى الإضراب العام.