روسيا تطلق سراح 3 سفن بحرية أوكرانيا محتجزة لديها

أعلنت وسائل إعلامية أن روسيا اليوم الأحد، أطلقت سراح السفن البحرية الأوكرانية الثلاثة التي كانت محتجزة لديها، حيث من المقرر أن يبحروا إلى بلادهم، وذلك قبيل عقد قمة رباعية في أوكرانيا الشهر المقبل.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن روسيا كانت قد احتجزت السفن الثلاثة قبالة سواحل شبه جزيرة القرم في نوفمبر من العام الماضي، بعدما أطلقت النار عليهم، مما أسفر عن إصابة عدد من البحارين الذين كانوا على متن تلك السفن.

وأضافت الشبكة أن روسيا كانت قد رحلت البحارة إلى أوكرانيا في سبتمبر الماضي؛ في إطار صفقة لتبادل السجناء.