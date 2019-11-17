نتائج رسمية: فوز وزير دفاع سريلانكا السابق بالانتخابات الرئاسية

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أُعلِنَ رسميا في سريلانكا اليوم الأحد فوز وزير دفاع البلاد السابق، جوتابايا راجاباكسا بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات، ماهيندا ديسهابريا أن مرشح المعارضة راجاباكسا حصل على 9ر6 مليون صوت.

ونال راجاباكسا 25ر52 بالمئة من عدد الأصوات، مقابل 9ر41 في المئة لخصمه الرئيسي، مرشح الحزب الحاكم ساجيث بريماداسا.

ومن المقرر إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد غدا الاثنين.

وكان مسؤولون حزبيون ذكروا في وقت سابق اليوم الأحد أن مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا، ساجيث بريماداسا، قد أقر بهزيمته أمام خصمه، حتى قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال بريماداسا "لقد شهدنا فحسب أكثر الانتخابات الرئاسية هدوء في تاريخ جمهوريتنا المستقلة"، ودعا راجاباكسا إلى ضمان عدم حدوث أعمال عنف تستهدف أنصار حزبه، بعد الانتخابات.

يشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية وصل إلى 9ر15 مليون ناخب.

ويواجه الفائز بالرئاسة لفترة تمتد خمس سنوات مجموعة من القضايا منها الأمن وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعديل الدستور، وتطهير المنظومة السياسية، وتعزيز الترابط الاجتماعي في تلك البلاد متعددة الأعراق والديانات.