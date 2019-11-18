الجيش اليمني يتلف طنا ونصفا من الحشيش كانت في طريقها للحوثيين

أتلفت قوات الجيش اليمني طنا ونصفا من الحشيش المخدر ، تم ضبطها خلال الأشهر الماضية لدى مهربين تابعين لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، إن قوات الجيش ضبطت ألفا و 500 كيلو من الحشيش في عدة حملات أمنية، ضد مهربين تابعين لميليشيا الحوثي شمال محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تعتمد على الحشيش كمصدر تمويل لقياداتها ومشرفيها وعصاباتها الارهابية، مؤكدا أن المنطقة العسكرية الخامسة قيادة وأفرادا على يقظة عالية لملاحقة وضبط مهربي الحشيش والمخدرات في المحافظة.

ويأتي هذا بعد نحو عام ونصف من إتلاف كميات من الحشيش كانت في حيازة ميليشيا الحوثي في مدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة قبيل تحريرها مطلع أبريل من العام الماضي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.