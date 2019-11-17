مستشارة رئيس كازاخستان: نولي اهتماما بتعريف العالم بالأدب الكازاخي من خلال مشروع تحديث الوعي

أكدت مستشارة الرئيس الكازاخي للشئون الثقافية عايدة بالاييف، أن بلادها ترتبط بعلاقات تاريخية قوية مع العالم الإسلامي ترجع إلي آلاف السنين ويعد العالم الكازاخي الفارابي والظاهر بيربس من أهم رموزها، بينما تهتم كازاخستان بالتعرف على الثقافة العربية خاصة الأشعار في العصر الجاهلي وعصر الإسلام..مشيرة إلي أن بلادها تولي اهتماما بتعريف العالم بأدب الكازاخي والترويج له في العالم العربي من خلال مشروع تحديث الوعي.

وقالت بالاييف - في كلمتها اليوم الأحد خلال الندوة التي أقيمت بمناسبة تدشين النسخة العربية من موسوعة الأدب المعاصر بمقر المجلس الأعلى للثقافة - إن هذا المشروع يتضمن ترجمة الأدب الكازاخي بست لغات المستخدمة في الأمم المتحدة ومن بينها اللغة العربية من خلال نشر 60 مؤلفا من أعمال النثر والشعر في 93 دولة من مختلف دول العالم تستهدف 5ر2 مليار قارئ حول العالم.

وأضافت أنه تم تدشين موسوعة الأدب الكازاخية باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية واليوم يتم تدشين النسخة العربية لهذه الموسوعة، موضحة أن الموسوعة سوف يتم توزيعها على المؤسسات من بينها الجامعات والمكتبات على 22 دولة عربية ليستفيد منها 50 مليون قارئ.

وأشارت إلى أن الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف أطلق مشروع تحديث الوعي في عام 2016 ..منوهة بأن هذا المشروع يعمل على التنمية الاجتماعية والموارد البشرية ويتم حاليا عملية نقل الأبجدية الكازاخية إلي الحروب اللاتينية، فضلا عن ترجمة 100 مادة علمية إلى اللغة الكازاخية، مؤكدة أن مشروع تحديث الوعي يستهدف الترويج لإنجازات كازاخستان من الأدب الحديث والفن والمسرح والمجالات الثقافية الأخرى.

من جانبه... قال سفير كازاخستان بالقاهرة ارمان إساجالييف، إن مصر مهد الحضارات وبلد الأزهر الشريف ورحلة العائلة المقدسة ومركزا رئيسيا في العالم العربي والإسلامي وتم اختيارها لتدشين النسخة العربية لموسوعة الأدب الكازاخي في إطار برنامج تحديث الوعي والثقافة الكازاخية في عصر العولمة الذي أعلن عنه الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف، بهدف التعريف بالأدب والفن والمسرح وغيرها من المجالات الثقافية لكازاخستان التي تقع في آسيا الوسطي ملتقي الحضارات.

وأضاف أن الحضارة الكازاخية لها إسهامات عظيمة ..مشيرا إلى أن الفارابي من أهم الشخصيات الإسلامية هومن أبناء كازاخستان وكذلك الظاهر بيبرس الذي عمل على حماية والحفاظ على الحضارة العربية والإسلامية من الحملة الصليبة.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي يعمل علي جذب السائحين الكازاخستانيين الذين وصل عددهم 150 ألف سائح العام الماضي، مؤكدا قوة العلاقات بين مصر وكازاخستان التي تشهد تطورا في مختلف المجالات وكانت مصر أول دولة اعترفت باستقلالها.

بدوره ، أكد الدكتور هشام عزمي الأمين العام المجلس الأعلى للثقافة، الاهتمام بدعم التعاون الثقافي مع كازاخستان من خلال عقد فعاليات ثقافية وندوات وأمسيات، موضحا أن أشكال التعاون تتضمن ترجمة الأعمال الأدبية الكازاخية إلي اللغة العربية وكذلك ترجمة الأعمال الأدبية العربية إلى اللغة الكازاخية، لافتا إلى الأدب الكازاخي المعاصر بدأ في القرن الـ19 على يد الأديب الكازاخي "آبي" الذي ولد عام 1845 وتوفي عام 1904.