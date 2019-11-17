 الأناضول: توقيف 4 سوريين للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2019 3:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

الأناضول: توقيف 4 سوريين للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش

علم تركيا
علم تركيا
د ب أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 2:05 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 2:05 م

صرحت مصادر أمنية تركية، اليوم الأحد، بأنه جرى توقيف أربعة سوريين للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر أن الشرطة المحلية بولاية أضنة تمكنت من اعتقالهم فجر اليوم، مضيفة أنهم كانوا دخلوا إلى تركيا بعدما تسللوا من الجانب السوري.

وأضافت أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي بالولاية الواقعة جنوبي البلاد.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك