 مقتل 5 إرهابيين من تنظيم «داعش» بديالى شرقي العراق - بوابة الشروق
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مقتل 5 إرهابيين من تنظيم «داعش» بديالى شرقي العراق

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 5:29 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 5:29 م

أعلن قائد شرطة ديالى العراقية اللواء فيصل العبادي اليوم الأحد، مقتل خمسة إرهابيين من تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة جبل "قزلاقز" شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى شرقي العراق.

وقال العبادي، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إنه "وبناء على معلومات استخبارية نفذت قوة أمنية مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/ديالى، وبإسناد من طيران الجيش عملية أمنية في منطقة جبل قزلاقز شمال شرق بعقوبة؛ أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين وتدمير ست مضافات لتنظيم داعش".

وأضاف أنه تم خلال العملية الاستيلاء على عبوة ناسفة وأجهزة تفجير وثلاث دراجات جبلية ومؤن وتجهيزات إدارية، لافتا إلى أن القوات الأمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها الاستباقية لتعقب الإرهابيين في المناطق الوعرة والنائية بالمحافظة ذاتها.

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