 الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة تل أبيب - بوابة الشروق
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الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة تل أبيب

تل أبيب - ارشيفية
تل أبيب - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:22 م
تلقى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، أعرب الرئيس الإسرائيلي، في رسالته، عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الرسالة دعوة إلى بن زايد لزيارة إسرائيل.

من جانبه، ثمن ولي عهد أبوظبي في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي، المواقف الإيجابية والبناءة، معربًا عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها.

ووجه نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات.

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