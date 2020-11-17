 الآثار تؤكد سلامة خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بالخليفة من الحريق - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 7:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الآثار تؤكد سلامة خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بالخليفة من الحريق

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 6:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 6:42 ص

 أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أسامة طلعت، أن خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بمنطقة الخليفة وعناصرهما المعمارية والزخرفية والأثرية سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ، عقب الحريق الذي شب اليوم الاثنين وسيطرت عليه الحماية المدنية.
وأوضح طلعت - في تصريح - أن الحريق الذي شب اليوم لم يمس أي عنصر أو جزء من القبة أو الخانقاة، حيث كان نتيجة لانفجار اسطوانة غاز بأحد المنازل الموجودة بالمنطقة السكنية المحصورة بينهما.
جدير بالذكر أن خانقاة شيخو ترجع إلى العصر المملوكي البحري، وأنشأها الأمير شيخو العمري الناصري أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام ٧٥٦ هجرية / ١٣٥٥ ميلادية، ويرجع إنشاء قبة صفي الدين جوهر إلى عام ٧١٤ هجرية / ١٣١٤ ميلادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك