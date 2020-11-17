الآثار تؤكد سلامة خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بالخليفة من الحريق

أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أسامة طلعت، أن خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بمنطقة الخليفة وعناصرهما المعمارية والزخرفية والأثرية سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ، عقب الحريق الذي شب اليوم الاثنين وسيطرت عليه الحماية المدنية.

وأوضح طلعت - في تصريح - أن الحريق الذي شب اليوم لم يمس أي عنصر أو جزء من القبة أو الخانقاة، حيث كان نتيجة لانفجار اسطوانة غاز بأحد المنازل الموجودة بالمنطقة السكنية المحصورة بينهما.

جدير بالذكر أن خانقاة شيخو ترجع إلى العصر المملوكي البحري، وأنشأها الأمير شيخو العمري الناصري أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام ٧٥٦ هجرية / ١٣٥٥ ميلادية، ويرجع إنشاء قبة صفي الدين جوهر إلى عام ٧١٤ هجرية / ١٣١٤ ميلادية.