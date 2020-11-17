80 مليون دولار قرض ومنحة للسودان من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، عن حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تفوق 80 مليون دولار لمحاربة الفقر وضمان الأمن الغذائى وخلق فرص عمل وحماية البيئة.

وقال الدكتور أمين صالح وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي السودانية، إن هذا البرنامج سينفذ مع وزارتي الزراعة والري على المستوى الإتحادي والولائي ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد صالح، خلال ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة، نظمتها أكاديمية الدراسات المالية الإقتصادية بوزارة المالية، أهمية دور الشباب والمرأة و منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والضرورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق تنمية قومية مستدامة، داعيا إلى الاستفادة من كل الخبرات والطاقات فى المجتمع السوداني والاستفادة من التدفقات النقدية من خلال الشراكات الاقتصادية الدولية لدعم التنمية المستدامة.

وقال إن التنمية تعتمد على ثلاثة أبعاد، هى: البعد الإقتصادى، البعد الإجتماعى والبعد البيئى، وهى الأبعاد التي شكلت المرجعيات الأساسية لوضع الخطة التنموية للاقتصاد السوداني ٢٠٢١- ٢٠٢٣.