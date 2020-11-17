 سوهاج تنظم حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 8:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

سوهاج تنظم حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

محافظة سوهاج - ارشيفية
محافظة سوهاج - ارشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:32 م
أعلنت محافظة سوهاج إقامة حفل زفاف جماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، يوم 3 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وقال محمد أبو العجب، مسئول ملف ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه يشترط أن يكون العروسين أو أحدهما من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يُقدم ما يُثبت عقد القران أو النصف إكليل بالنسبة للمسيحيين.

وأضاف أبو العجب أنه من بين شروط التقديم لحفل الزفاف مستند إثبات الإعاقة، "شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة" أو ما يثبت إعاقته من مستشفى حكومي، وبحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وألا يكون سبق له الزواج من قبل إلا في حالة الطلاق أو وفاة الزوجة.

وأوضح أنه سيجرى تقديم هدية لكل عروس في صورة شيك نقدي باسم أحد العروسين، بقيمة 10 آلاف جنيه، مقدمة من مؤسسة صناع الخير، مضيفًا أن المشاركة في حفل الزفاف تكون بالتقدم لإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك