سوهاج تنظم حفل زفاف جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت محافظة سوهاج إقامة حفل زفاف جماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، يوم 3 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.



وقال محمد أبو العجب، مسئول ملف ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه يشترط أن يكون العروسين أو أحدهما من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يُقدم ما يُثبت عقد القران أو النصف إكليل بالنسبة للمسيحيين.



وأضاف أبو العجب أنه من بين شروط التقديم لحفل الزفاف مستند إثبات الإعاقة، "شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة" أو ما يثبت إعاقته من مستشفى حكومي، وبحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وألا يكون سبق له الزواج من قبل إلا في حالة الطلاق أو وفاة الزوجة.



وأوضح أنه سيجرى تقديم هدية لكل عروس في صورة شيك نقدي باسم أحد العروسين، بقيمة 10 آلاف جنيه، مقدمة من مؤسسة صناع الخير، مضيفًا أن المشاركة في حفل الزفاف تكون بالتقدم لإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.