 حبس المتهم بسرقة طفايات الحريق الخاصة بعربات مترو الأنفاق - بوابة الشروق
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حبس المتهم بسرقة طفايات الحريق الخاصة بعربات مترو الأنفاق

محمد أبوعوف
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:20 ص

أمرت نيابة الأزبكية، حبس لص طفايات الحريق الخاصة بعربات مترو الانفاق، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وكانت الخدمات الأمنية والتابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بإشراف اللواء محمد زمزم، مساعد وزير الداخلية، ألقت القبض على أحد الأشخاص، وبحوزته 2 طفاية حريق خاصين بإحدى عربات قطار مترو الأنفاق وحقيبة بداخلها عصا بنهايتها قطعة معدنية - مفتاح لفك الصواميل "المستخدمين في فك الطفايات من مكان تثبيتها داخل عربات المترو".

واعترف بسرقته طفايتى الحريق من عربات المترو، وقرر قيامه باستقلال القطار من محطة بداية رحلته وفك الطفاية من مكان تثبيتها داخل العربات باستخدام الأدوات المضبوطة مُستغلًا خلو العربة من الركاب وإخفائها داخل الجوال محاولًا الخروج من المحطة وسط تزاحم جمهور ركاب المترو.

وبتطوير مناقشة المتهم بمعرفة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بشرطة النقل والمواصلات اعترف بسابقة قيامة بسرقة عدد من طفايات الحريق الخاصة بالمترو والتصرف فيها بالبيع لعميله سيئ النية مالك محل لبيع طفايات الحريق له معلومات جنائية كائن بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة، وعُثر بداخل محله على 17 طفاية حريق خاصين بمترو الأنفاق.

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